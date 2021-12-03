Turgutluspor’un yeni yönetiminden taraftara jest

Turgutluspor Yönetim Kuruluna olağanüstü genel kurul sonrası Ahmet Daşkan ve ekibi seçildi. Kurul sonrası icraatlarına başlayan Daşkan ve ekibi taraftarlara da jest yapmayı ihmal etmedi. Daşkan ve yönetimi, 6 Aralık Pazartesi günü saat 13.00’da Sakaryaspor ile oynayacakları maç öncesinde, karşılaşmanın biletlerini satın alarak maç öncesi stadyum girişinde taraftarlara dağıtacak. Kendi evlerinde oynayacakları maçta Turgutluspor’u yalnız bırakmamaları yönünde taraftarlara çağrıda bulunan Daşkan, takıma da başarılar diledi.

Başkan Akın'dan Turgutluspor'a tebrik

Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, teknik ekibi, futbolcuları ve yerel basın temsilcileriyle Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri’nde bir araya gelerek sohbet ettiler. Toplantıda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlusporumuzu daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız. Taraftarıyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcularıyla, yerel basınıyla biz çok büyük bir aileyiz. Ayrıca tesislerin etrafında yer alan tel örgüleri de söktürerek takıma en büyük destekçisi cefakar taraftarı kulübümüzle koparılan bağlarını yeniden inşa ediyoruz” dedi.

Nazik ziyaretinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a teşekkür eden Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, “Turgutlu Belediye Başkanım saygıdeğer büyüğüm Çetin Akın başkanıma, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a nazik ziyaretinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Çetin Başkanımızın ziyareti bizlere hem moral hem de güç verdi. Başkanımızında dediği gibi Turgutlusporumuzu daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız. Tek vücut olup bu şanlı kulübü laik olduğu yere getireceğiz” dedi.

MANİSA (İHA)