Turgutluspor’un taraftarları, TFF 2. Lig'e yükselmeyi kutluyor
Manisa ekibi Turgutluspor’un Antalya’da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka’ya penaltı atışlarında 5-3’lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig’e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlanıyor.
TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka’ya penaltı atışlarında 5-3’lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig’e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlanıyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın bitiminin ardından Turgutlu ilçesindeki cadde ve sokakları doldurdu.
Caddelerde araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna yaşadı. Öte yandan polis ekipleri de sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.