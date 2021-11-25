TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor'un olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Mevcut Başkan Taner Kestaneci ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan'ın başkanlık için aday olduğu kongre salonunda tansiyon zaman zaman yükseldi. Toplam 10 üyenin istifasıyla yönetim kurulu üye sayısının kanunda belirtilen sınırın altına düştüğü Turgutluspor'da Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetim, 9 Kasım'da yayınlanan ilanla olaganüstü genel kurul kararı aldı. Bir önceki seçim döneminde 800'ü aşkın üyeye sahip olan Turgutluspor'da mevcut yönetim tarafından kulüp aidatlarını ödemediği gerekçesiyle yüzlerce kişinin üye kaydının silinmesi sonrasında kulübün 457 üyesinin olduğu belirtildi.

Turgutlu Belediyesi 7 Eylül Spor Salonu'ndaki kongreye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi'nin eski başkanlarından Serhat Orhan, kulüpte daha önceki dönemlerde başkanlık ve yöneticilik yapmış isimler, adaylar Taner Kestaneci ve Ahmet Daşkan ile ekiplerinin yanı sıra kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı. Kongreye gelen üyeler imzalarını atarak salondaki yerini aldı. Kongreye katılmak için salona gelen ancak isimlerinin silindiğini öğrenen birçok üye ise listede isimlerini göremeyince Taner Kestaneci ve yönetime tepki gösterdi. Zaman zaman gerilimin yükseldiği ve mevcut yönetimin istifaya çağrıldığı kongreye 95 üye katılım sağladı. Kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Turgutluspor'un kongresi, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 19.00'da yine aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek.

"TURGUTLU VE TURGUTLUSPOR İTTİFAKI KURULDU"

Belediye Başkanı Çetin Akın'ın desteğiyle başkanlığa adaylığını koyup, Turgutluspor'un sahipsiz olmadığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan açıklamasında, "Bugün olağanüstü genel kurulumuz vardı, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Bugün salona gelen ağabeylerime, kardeşlerime teşekkür ederim. Burada kazanan Turgutluspor'umuz oldu. Turgutlu'nun eski belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, büyük camiamıza hizmet etmiş eski kulüp başkanlarımız, eski yöneticilerimiz, herkes buradaydı. İnanılmaz mutlu oldum. Seçimler gelir geçer, kaybedilir kazanılır ama Turgutluspor tekrar kazandı. Turgutlu ve Turgutluspor ittifakı kuruldu" dedi.

DHA

"700 ÜYE SİLİNMİŞ"

Ahmet Daşkan konuşmasının devamında, "Gelen herkese teşekkür ediyorum. Turgutluspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Mevcut yönetim tarafından hukuksuz ve haksız bir şekilde üyelikler silinmiş. 860 üyemiz vardı, bunların 700 tanesi silinmiş. Turgutlu'dan olmayan, İzmir'den, Manisa'dan, birçok çevre il ve ilçelerden Turgutluspor'a sahte üyelikler yapılmış. Birçok üyenin, üye olduğundan haberi yok. Maalesef Turgutluspor'u bu şekilde yöneteceklerini halen anlamıyorlar. İstenmeyen yerde durulmaz" ifadelerine yer verdi.

Taner Kestaneci ise salonda açıklama yapmamayı tercih etti.