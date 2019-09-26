Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3.tur eleme maçında 2. Lig takımlarından Pendikspor'u deplasmanda 3-0 yenerek yoluna devam eden Turgutluspor'da genç oyuncuların galibiyete katkısı ve mücadeleleri alkış aldı. Kırmızı-siyahlılarda altyapıdan yetişen Mustafa Yılmaz, Ferhat Katipoğlu ve Serkan Akın'ın verilen fırsatı iyi değerlendirerek attıkları gollerle takıma turu getirmesi Turgutluspor camiasına ayrı bir sevinç yaşattı. Kupada bir üst tura yükseldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "Genç oyuncularımız verilen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Onlara her zaman fırsat veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bizim gençlerimize güvenimiz tam. Oyuncularımızı galibiyet için kutluyorum. Ligde pazar günü evimizde oynayacağımız maçta Ağrı 1970 Spor'u puansız göndererek seri başlatacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

