Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi 30 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da kaleci Fatih ve stoper Mehmet Kuruoğlu, oynanan 16 maçta da 90'ar dakika forma giydi. Toplam 1440'ar dakika sahada kalan bu ikiliyi 1407 dakika oynayan Emre Keskin izledi. Grupta evinde 17, deplasmanda ise 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 26 gol atıp, 15 gol yedi. Turgutluspor'un en golcü ismi 6 golle oynayan Onur Garip oldu. Abdulkadir ve Samet 5'er, Mithat ise 4 golle oynadı. Kasaba'da futbolcular ilk yarı boyunca 38 sarı kart görürken tek kırmızı kart ise Fatsa Belediyespor maçında Kadir'e çıktı.