Turgutlu'da teknik heyet antrenmana çıkarken futbolcular yönetimin kararıyla sahada yer almadı. Dün iç sahada alınan Sivas Belediyespor beraberliğinin ardından Yönetim, kulübün sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını, takımı Play-Off hedefine taşıyacak yeni teknik direktörün en kısa sürede göreve getirileceğini duyurdu. Yönetimle bu yönde hiçbir görüşme yapmadığını, kendisine tebliğ edilen bir karar da olmadığını savunan Ramazan Kurşunlu ise bugün saat 11.30'da yapılacak antrenmanda takımın başında olacağını açıkladı.

Futbolseverlerin Beşiktaş, Altay ve Karşıyaka'daki kalecilik yıllarından tanıdığı Kurşunlu, bugün saat 11.30'daki antrenmanda yardımcılarıyla birlikte Irlamaz Tesisleri'ndeki sahada yerini alırken futbolcular ise antrenmana çıkmadı. Yönetimin antrenmanı iptal ettiği, futbolcuların bu karar üzerine sahaya çıkmadıkları öğrenildi. Kurşunlu ve ekibi antrenman saatinde boş sahaya çıkarak oyuncuları bekledi. Sahada bir süre bekleyen teknik heyet, ardından tesislere döndü. Kurşunlu yaptığı açıklamada, "Dünkü maçtan sonra sıkıntılı gelişmeler olmuş. Bizlerin, hiçbirimizin haberi yok. Yönetimimiz tarafından karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı şeklinde basın açıklaması paylaşılmış. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz bugün sahamıza, antrenmanımıza çıktık. Programımızı da astık. Görevimizin başındayız. Takdir başkanın. Feshetmek isterse fesheder, biz de yolumuza devam ederiz. Görevimize sadığız, antrenmandayız" diye konuştu.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)