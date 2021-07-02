Geçen sezon İbrahim Cezayir ve Ramazan Kurşunlu'dan sonra 3'üncü teknik direktör olarak Turgutluspor'da görev yapan Abdullah Ercan, takımın başında 11 maça çıktı.

Ercan yönetimindeki Turgutluspor, bu maçlarda sadece 1 galibiyet elde edebilirken, 6 yenilgi aldı ve 4 kez berabere kaldı. Bu sonuçlardan sonra takımdaki geleceği belirsiz olan eski ünlü futbolcuyla masaya oturan yönetimin karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Bir yandan teknik direktör arayışına başlayıp, bir yandan da transfer görüşmelerine başlayacak olan Turgutluspor'u hareketli günler bekliyor.

DHA