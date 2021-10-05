TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Turgutluspor, yarın kritik 90 dakikada Silahtaroğlu Vanspor FK'yı konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ev sahibinde Emirhan'ın sakatlığı sürerken, Mahmut Boz ve Erdoğan'ın durumları maç saati netleşecek. S

Sezona büyük umutlarla başlayıp kötü sonuçlarla taraftarının tepkisini alan Turgutluspor'da Vanspor maçı teknik direktör Kazım Akgün'ün de son şansı olarak görülüyor. (DHA)