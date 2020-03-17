Tuncal YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)



TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Belediye Derincespor'la 1-1 berabere kalan Turgutluspor'da maçın hakemi Hamit Basık'a isyan var. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, hakemin kötü yönetimi yüzünden Play-Off yolunda kritik 2 puan kaybettiklerini söyledi. İlk defa hakem hakkında konuştuğunu söyleyen Biçer, "İyi mücadele eden iki takımın oyununun önüne geçen bir yönetim vardı. Hakem, oyunun bütün gidişatını, bence bizim adımıza belki onların da adına olumsuz yönde etkiledi. Oyuna başladıktan sonra iyi performans çizdik. İlk yarının sonunda golü bulduk. İkinci yarıda ilk 20 dakika iyi olan taraf bizdik. 3-4 tane net pozisyonumuzu sonuçlandırabilseydik, maçı erken bitirebilirdik. Hepimiz üzgünüz ama ileriki dönemde kazanmamız gereken maçları kazanacağız. Mücadeleden genel anlamda memnunuz. İnşallah Play-Off'un sonunda biz istediğimiz yerde olacağız" dedi.