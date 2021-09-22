Aynı zamanda Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olan Hasan Hüseyin Coşkun'un özellikle içeride oynanan son maçta yaşanan olaylardan duyduğu büyük üzüntü ve son haftalarda kulüp içerisinde yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiği öğrenildi.

İstifasını noter kanalıyla kulübe sunan Coşkun yaptığı açıklamada, "Hüseyin Güleç yönetiminde 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşadığım Turgutluspor'daki görevimden, gördüğüm lüzumlar üzerine ayrılıyorum. Turgutluspor'umuzun kötü gidişe bir an önce dur deyip hak ettiği yerde olmasını canı gönülden istiyorum. Takımımıza geri kalan maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)