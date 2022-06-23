Geçen sezon içindeki olağanüstü kongrede göreve gelen başkan Ahmet Daşkan'ın da kuzeni olan Bülent Daşkan'ın seçime tek aday olarak girmesi, Ahmet Daşkan'ın da destek vermesi bekleniyor.

Bülent Daşkan yaptığı açıklamada, "Turgutlusporumuzun başkanlığına adayım. Yaşamım boyunca kırmızı-siyahlı renkleri olan kulübümüze, armasına aşık olarak büyümüş biri olarak kulüp menfaatlerini göz önüne alarak en iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden Turgutluspor için çalışacağız. Turgutlusporumuzun menfaatlerini her şeyden üstün tutacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şeffaflık ilkesinden vazgeçmeyeceğiz. Kulübümüze taraftarımıza, hemşerilerimize ve şanlı camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

DHA