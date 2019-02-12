İkinci yarıda oynadığı 4 maçta yalnız 1 puanla yetinince play-off hattından uzaklaşan Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman, sakatların dönmesiyle yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Son olarak lider Baybur İl Özel İdare deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle dönen kırmızı-siyahlılarda Duman, "Kötü gidişe Yeni Çorumspor'u yenerek son vereceğiz. Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. Takımımız ligi iyi bir yerde bitirecek. 1-2 hafta içerisinde sakatlarımız iyileşecek ve tam kadro çalışacağız" diye konuştu.

Turgutlu'da Kadir ve Güner cezalarını tamamlarken, sakatlardan kaleci Cİhan ve Necmi'nin en az 1 hafta daha sahalardan uzak kalacağı; Gökhan ve Mehmet İncebacak'ın pazar günü oynanacak Yeni Çorumspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.