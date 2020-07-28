Kara yoluyla Turgutlu'ya gelen Turgutlusporlu oyuncular, teknik heyet ve yönetim, konvoy eşliğinde ilçeye giriş yaptı. Süslenen bir tırın dorsesine binen Turgutluspor kafilesi, kırmızı-siyahlı bayraklarla donatılan ilçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'nda binlerce taraftar tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Kutlamalarda taraftarlar "İşte taraftar, işte şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, teknik direktör Cüneyt Biçer, yöneticiler, oyuncular ve teknik ekip tırın üzerinden taraftarları selamladı. Taraftarlara seslenen Belediye Başkanı Çetin Akın, "Söz verdiğimiz gibi 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emek var, alın teri var. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz Turgutlu halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Sezon başından beri inanarak mücadele ettiklerini dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, "Altay'dan sonra Turgutluspor'un başında Antalya'da ikinci kez kupa sevinci yaşadım. Antalya benim için özel bir yer oldu. Bu başarı Turgutluspor camiasının başarısı. Antalya'ya giderken kendimize güveniyor ve inanıyorduk. Allah bize şampiyonluğu nasip etti. Çocuklar inanılmaz oynadılar. Hem yarı finalde hem de finalde geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi becerdik. Bu değerliydi. Hak edilen şampiyonluk tüm Turgutlu halkına armağan olsun" diye konuştu.

DHA