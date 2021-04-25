Pazarspor maçında sedyeyle soyunma odasına götürülen Haşim'in yapılan detaylı tetkikleri sonucunda ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edilirken, sağ arka adalesinde de yırtık olduğu belirtildi. Bu sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Haşim'in ameliyat olup sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı öğrenildi. Turgutluspor ve takım arkadaşları, Muhammet Haşim'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini dilediler.

DHA