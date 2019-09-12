Turgutluspor son nefeste

19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada Turgutluspor, 18’de Mustafa’nın golüyle öne geçti. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncuları ve profesyonel yaptığı amatör futbolculardan kurulu kadroyla mücadele eden Manisaspor, 46’da 15 yaşındaki Bilal’nin golüyle beraberliği yakaladı. Turgutlu’da 86’ncı dakikada sahneye çıkan Onur, takımını 3. tura taşıdı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Barış Sun xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Manisaspor: Deniz xx, İlkay xx, Bayram xx, Fatih x, Mert x, Okan x (Bilal dk. 46 xxx), Barış x, Atakan xx, Mehmet Can x, Vahap x (Ferit Cankurt dk. 70 xx), Enes x(Ayhan Görücü dk. 46 x)

Turgutluspor: Can xx, Hayrullah xx, Muhammed Can xx, Kadir xx, Alperen xx, Mustafa xxx, Oğuzhan xx(Emre Keskin dk. 86 ?), Sezer Batuhan xx, Güner xx, Ferhat xx, Hüseyin xx (Onur dk. 65 xxx)

Goller: Mustafa (dk. 18), Onur (dk. 86) (Turgutluspor), Bilal (dk. 46) (Manisaspor)

Sarı kart: Güner (Turgutluspor)