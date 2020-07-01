Turgutluspor Play-Off istiyor

TFF tarafından ligin nasıl tescil edileceği henüz netlik kazanmazken, kırmızı-siyahlılar verilecek kararın adaletsiz olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Açıklamada, "Ligin kalan bölümünün statüye uygun şekilde 2-5'inci sıradaki 4 takımın Play-Off oynayarak tamamlanmasını talep ediyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "İnanıyoruz ki 1'inci Lig'e ve 2'nci Lig'e yükselecek son takımın Play-Off sistemiyle yeşil sahada mücadele vererek bir üst lige yükselmesi daha adil bir karar olacaktır. Aksi verilecek kararın haksız rekabete yol açacağını ve sezon içinde maddi olarak spora yatırım yapan kulüplerin ciddi şekilde emeğine saygısızlık olacağı görüşündeyiz. Bu nedenle diğer güzide kulüplerimizle birlikte verilecek kararın statüye uygun şekilde olmasını talep ediyoruz."

DHA