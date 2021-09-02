TURGUTLU, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü Sivas Belediyespor'a konuk olacak Turgutluspor, dış transferde Bursaspor 'dan ön libero Ozan İsmail Koç'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Taner Kestaneci ile bir araya gelip sözleşme imzalayan 20 yaşındaki futbolcu, "Hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum" dedi. Başkan Kestaneci, "Ozan İsmail Koç, genç olmasına rağmen tecrübeli bir oyuncu. Kendisinin gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Ozan İsmail Koç kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

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