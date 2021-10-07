TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iç sahada Silahtaroğlu Vanspor FK'ya da 3-1 mağlup olarak düşme hattına demir atan Turgutluspor, kötü gidişi bir türlü durduramadı. Ligde bu sezon baştan aşağı yenilediği kadrosu ve teknik heyetiyle 6 maçta yalnız 1 beraberlik alıp, 5 kez sahadan boynu bükük ayrılan kırmızı-siyahlı ekip startta kaldı.

Taraftarların 6 haftada 12 gol yerken, 4 gol atabilen takım, teknik direktör Kazım Akgün ve yönetime tepkisi sürerken, kırmızı-siyahlı yönetimden henüz bir yaptırım kararı çıkmadı. Geçen sezon 5 yıl aradan sonra yükseldiği ligde istikrarsız sonuçlar alan, bu sezon da henüz maratonun başında düşme hattından çıkamayan Turgutluspor'da büyük moral çöküntüsü yaşanıyor. (DHA)