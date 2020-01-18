İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 2-0 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan 3. sıradaki Turgutluspor, yarın evinde son sıradaki Kemerspor 2003'le karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. 3. Grup'ta zirve takipçisi Somaspor, 13.00'te düşme hattındaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, 3'te 3 yapmak için mücadele edecek.

Son 3 maçını kaybeden 3. sıradaki Nazilli Belediyespor, aynı saatte son basamakta yer alan Medicalpark Batman Petrolspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Nazilli deplasmanından 3-1'lik zaferle dönen Muğlaspor, Atatürk Stadı'nda 13.30'da Altındağ Belediyespor'u ağırlayacak. 1. Grup'ta 13.00'te başlayacak iki karşılaşmada Artin Hopaspor-Kızılcabölükspor ve 52 Orduspor FK-Manisaspor kozlarını paylaşacak.