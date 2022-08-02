TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, transferde yeni hamle yaptı. Kırmızı-siyahlılar Yılport Samsunspor'un genç futbolcusu Emirhan Güler'i kadrosuna dahil etti. İleri uçta görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, Turgutluspor'la ilk idmanına katıldı. Emirhan, geçen sezon Samsunspor'la sadece 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Öte yandan Turutluspor'un orta sahası Mutlu Aksu Doğan'ın takımdan ayrıldığı ve Adanaspor'la anlaştığı ifade edildi. Turgutluspor transferde daha önce Dede Çelik, İlhan Aslanoğlu, Mahmut Demirgan, Muhammed Ebrar Yıldırım, Anıl Kara ve Mustafa Köroğlu'nu almıştı. (DHA)