Turgutluspor Elazığspor deplasmanında





TURGUTLU, (DHA)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Kırşehir Belediyespor, Mamak FK ve Pendikspor maçlarını kazanıp 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor yarın Elazığspor deplasmanında sahaya çıkacak. Elazığ Doğukent Stadı’nda Ahmet Ecevit’in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Teknik Direktör İbrahim Cezayir zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alacaklarını söyleyerek, "Liderliğimizi korumak istiyoruz. Sezona iyi başladık, devamını getireceğiz" dedi.