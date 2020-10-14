Turgutluspor Elazığspor deplasmanında

Turgutluspor Elazığspor deplasmanında

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Turgutluspor Elazığspor deplasmanında


 

TURGUTLU, (DHA)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada Kırşehir Belediyespor, Mamak FK ve Pendikspor maçlarını kazanıp 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor yarın Elazığspor deplasmanında sahaya çıkacak. Elazığ Doğukent Stadı’nda Ahmet Ecevit’in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak. Teknik Direktör İbrahim Cezayir zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alacaklarını söyleyerek, "Liderliğimizi korumak istiyoruz. Sezona iyi başladık, devamını getireceğiz" dedi. 

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