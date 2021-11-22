Turgutluspor, düşme hattından uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u 90+4'üncü dakikada Mustafa Emirhan'ın golüyle 2-1 yenen Turgutluspor, kritik bir galibiyete imza attı. Önceki hafta deplasmanda Afjet Afyonspor'la oynadığı maçı 4-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar bu galibiyetin ardından düşme hattından uzaklaştı.

Teknik direktör Atilla Gerin, "Son dakikada attığımız gole çok sevindik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki bu seri sürecek ve daha da yukarılarda olacağız" dedi.

Turgutluspor, bu hafta deplasmanda Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak. (DHA)