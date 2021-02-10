Turgutluspor Doktoru Oktay Durmuş, görevini bıraktı

Misli.com 2'nci Lig Kırmız Grup'ta Play-Off hattında yer alan Turgutluspor'da Kulüp Doktoru Oktay Durmuş, yönetimin deplasmanlardaki tasarruf kararı nedeniyle görevini bıraktı. Daha önce yönetim ve idari kadrodan ayrılıkların yaşandığı kırmızı-siyahlılarda koronavirüs pandemisi döneminde deplasman seyahatlerinde Başkan Taner Kestaneci'nin tasarruf yapma hedefiyle aldığı konaklanan otel odalarında tek yerine 2 kişi kalınması kararına itiraz eden Durmuş, kulübe veda etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Deplasmanlarda konakladığımız otellerde takım kafilemizin oda dağılımlarında tek kişilik oda yerine çift kişilik odalarda kalması gerekirken, Kulüp Doktorumuz Oktay Durmuş kulübümüzün almış olduğu kararı kabul etmeyip, Pendikspor maçı öncesi kafileyi terk etmiştir. Doktorumuz Oktay Durmuş’un kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. Doktorumuz Oktay Durmuş’a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

DHA