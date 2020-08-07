Turgutluspor, Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor'u Play-Off finalinde şampiyon yaparak 2'nci Lig'e taşıyan teknik direktör Cüneyt Biçer'in görevine son verildi. Antalya'da oynanan Play-Off müsabakalarında yarı finalde Esenler Erokspor'u, finalde ise Karşıyaka'yı penaltı atışlarıyla eleyerek kupaya uzanan Turgutluspor'da göreve gelen yeni yönetim, Cüneyt Biçer'e emekleri için teşekkür ederek deneyimli teknik adamla yolları ayırdı.

Cüneyt Biçer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başarılı bir sezonu şampiyonlukla taçlandırdığımız Turgutluspor ile yeni oluşturulan yönetim kurulunun tercihi dogrultusunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.