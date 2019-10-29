TFF 3. Lig 2. Grup'un şampiyonluk adaylarından Turgutluspor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Haftayı bay takım olarak geçen, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılarda teknik heyet ve futbolcular, antrenman sonrası ay-yıldızlı bayrağımızı açarak poz verdi.

Teknik direktör Cüneyt Biçer, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin, hemşerilerimizin ve camiamızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.