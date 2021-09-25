Turgutluspor-Çorum FK maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında Sivas Belediyespor, Bayburt Ozel İdarespor ve Sarıyer'e 2-1 mağlup olan Turgutluspor, sahasında Çorum FK ile golsüz berabere kalıp ilk puanını hanesine yazdırdı.

Konuk takım 23'üncü dakikada Batuhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, ev sahibi Turgutluspor girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Çorum FK bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti, 1 puan alan Turgutluspor ise maç fazlasıyla düşme hattından çıktı.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Enes Biroğlu (xx), Onur Gülter (xx)

TURGUTLUSPOR: Numan (xx) - Mahmut (xx), Özgür (x) (Dk. 75 Berat x), Emre (xx), Sinan (xx), Nuri (xx), Hamit (x) (Dk. 75 Berk x), Ozan (x) (Dk. 27 Semih x), Hakan (x) (Dk. 75 Serhat x), Burak (xx), Sarper (x) (Dk. 88 Mutlu x)

ÇORUM FK: Hasan (xxx) - Berkay (x) (Dk. 64 Sefa x), Serkan (xxx), Abdulhamit (xxx), İsmet (xx), Hasan (x) (Dk. 57 Mikail x), Batuhan (x), Murat (xx) (Dk. 90+2 Kerem), Muhsin (xxx), Gürkan (x) (Dk. 57 Sabrican x), Halil İbrahim (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 23 Batuhan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Özgür, Emre, Hamit, Nuri (Turgutluspor), Abdulhamit, Berkay (Çorum FK)

DHA