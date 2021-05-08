Turgutluspor - Bodrumspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta haftalar önce Play-Off yarışına havlu atan iki Ege ekibi Turgutluspor ve Bodrumspor’un son hafta maçında kazanan çıkmadı. İki takım da girdikleri gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu skorla birlikte Turgutluspor 2020-2021 sezonunu 54 puanla 9’uncu sırada bitirirken, Bodrumspor ise 63 puan toplayıp 6’ncı basamakta yer aldı.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Cihan Ölmez (xx), Selman Timur (xx), Kerem Candaş (xx)

TURGUTLUSPOR: Taha (xx) - Hamit (x) (Dk. 46 Sinan x), Mete (xx), Erdoğan (xx), Savaş (xx), Emre Keskin (xx), Samed (xx), Mithat (x) (Dk. 61 Okan x), Mutlu (xx), Erkan (x) (Dk. 61 Emre Nasuh x), Muhammet (xx) (Dk. 61 Mert Narin x)

BODRUMSPOR: Egemen (xx) - Kadir (xx), Emre (xx), Batuhan Berkay (xx) (Dk. 68 Muhammet x), Süleyman (x) (Dk. 77 Celal x), İsmail (xx), Ferit (xx), Apti Mert (x) (Dk. 46 Burak x), Halil İbrahim (x) (Dk. 77 Erkan x), Murat (xx), Batuhan Ayvaz (xx) (Dk. 68 Ozan x)

SARI KART: Mete (Turgutluspor)