Turgutluspor - Belediye Derincespor maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Turgutluspor, Belediye Derincespor'u konuk etti. Geçen haftayı bay takım olarak geçen Turgutluspor, en yakın rakibi önünde 44'üncü dakikada Koray'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 72'nci dakikada Melih'in topu elle kontrol ettiği itirazlarının yaşandığı pozisyonda Yunus'la beraberliği sağladı: 1-1.

Bu sonuçla Turgutluspor 49 puana yükselirken, konuk ekip puanını 50'ye çıkardı. Maç sonunda yöneticiler hakeme büyük tepki gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta, Turgutluspor taraftarları stadın çevresindeki apartmanların çatısından ve balkonlardan takımlarına destek verdi.

7'nci dakikada gelişen Turgutluspor atağında Samet yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top direğin üstünden çok az farkla auta gitti.

15'inci dakikada Samet'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Onur'un vuruşunda kaleci Yunus topu ayaklarıyla önledi.

19'uncu dakikada Melih'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Yunus bomboş pozisyonda vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı.

36'ncı dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Mithat'ın pasında Ergun topa dokundu, Onur'un yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

44'üncü dakikada Turgutluspor golü buldu. Ergun'un pasında sol çaprazda topla buluşan Kadir Yazıcı yerden ortaladı, Koray'ın ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

51'inci dakikada Onur'un soldan pasında Necmi ceza yayı çizgisi üzerinden bekletmeden sert vurdu, top direğin üstünde auta gitti.

52'nci dakikada Necmi'nin sağ kanattan ortasında Ergun kafayla indirdi, Mithat penaltı noktası üzerinden vurdu, kaleci Yunus köşeye giden topu güzel bir refleksle önledi.

54'üncü dakikada Sercan sol kanattan sıfıra inerek ortaladı, Tayfur'un kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

72'nci dakikada Derincespor skoru eşitledi. Melih'in topa eliyle müdahale ettiği pozisyona hakem devam kararı verdi. Melih'in pasında Tayfur Emre'nin sert vuruşu kaleci Fatih'den döndü, dönen topu Yunus düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

79'uncu dakikada Turgutluspor gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan Ergun'un pasında Samet ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Yunus'u geçerek köşeye giden topu defans oyuncusu Aykut ayaklarıyla çizgiden son anda kurtardı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Hamit Basık (x), Mehmet Pekmezci (x), Hakan Akkaynak (x)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) - Hayrullah (x), Kadir Torbacı (xx), Samet (xx), Onur (xx), Mehmet (xx), Mithat (x) (Dk. 73 Emre x), Doğan (xx), Kadir Yazıcı (x), Necmi (xx), Ergun (x) (Dk. 87 Cuma)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre (xx) - Tayfun (x) (Dk. 46 Bahtiyar xxx), Efe (xx), Koray (xx), Aykut (xx), Sercan (xx), Yunus Özdemir (xxx), Mesut Can (x) (Dk. 64 Rıdvan xxx), Melih (xx) (Dk. 76 Muhammet Fatih xx), Tayfur Emre (xx), Yiğitali (x)

GOLLER: Dk. 44 Koray (Kendi kalesine) (Turgutluspor) - Dk. 72 Yunus (Bld Derincespor)

SARI KARTLAR: Tayfur Emre, Koray (Bld Derincespor) - Kadir Yazıcı, Kadir Torbacı, Doğan, Samet, Ergun (Turgutluspor)