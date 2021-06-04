MENÜ

Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci'nin koronavirüs testi pozitif

Misli.com 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'da başkan Taner Kestaneci'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

04 Haziran 2021, Cuma 18:50 Son Güncelleme:
- A +
Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci'nin koronavirüs testi pozitif

Misli.com 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'da başkan Taner Kestaneci'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turgutluspor Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci'nin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup hastanede tedavi süreci başlamıştır. Tedbir amaçlı tüm kulüp personelimize test uygulanmış olup tüm sonuçlar negatiftir. Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...