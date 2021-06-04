Misli.com 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'da başkan Taner Kestaneci'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turgutluspor Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci'nin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup hastanede tedavi süreci başlamıştır. Tedbir amaçlı tüm kulüp personelimize test uygulanmış olup tüm sonuçlar negatiftir. Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.