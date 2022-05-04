Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan’dan sert açıklama

Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan, takımın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daşkan, "Şehrin markası olan Turgutluspor’a, sosyal medyadaki sahte hesaplardan, ağzı ve gazı olan konuşuyor, laf olsun torba dolsun misali hakarete varan hatta hakaret eden, ahlak yoksunu insanlar var. 10 TL bilet alıp maçı izlemeyen kendini bilmez şahsi çıkar için eleştiren 3-5 kişi var. Bunlar gerçek Turgutlusporlu olamaz. Turgutluspor’a hiçbir şekilde katkısı olmamış güruhlar bunlar. Gerçek Turgutluspor gönüllülerini tenzih ederim. Bunları bazı kendini bilmezlere bir kez daha hatırlatmak için söylüyorum" şeklinde konuştu.

"Turgutluspor’u yeniden 2. Lig’e yükselteceğiz"

Yönetimi nasıl aldıklarını ve neler yaptıklarını da anlatan Bülent Daşkan, "02.12.2021 tarihinde yapılan kongrede yönetime seçildik. Eski yönetim, yeni yönetime görevi devretmemek ve elini bağlamak için hiçbir şekilde evrakları teslim etmedi. Banka hesapları sıfır devraldık. Seçim günü bankada para transferi yapıldığını öğrendik. Karar defterini teslim alamadık. Bu zor şartlarda eski yönetimden kalan futbolculara borçları elimizden geldiğince ödedik. Hiçbir futbolcumuzun zora düşmesini istemedik. Eski yönetim görevi devredene kadar 15 maç 17 puan vardı. Sanki yazılan çizilen bizden önce çok parlak durum varmış gibi eleştirmek haktır. İnsan gibi eleştiriye saygılıyız. Futbolcu ara transfer döneminde Sarper Çağlar, Sinan Özkara, Semih Ocaklı, Erdoğan Kaya, Ozan İsmail Koç, Berat Altındiş, Berk Çetin ve Mahmut Boz ile yollarımızı ayırdık. Burak Çoban takımdan gitti. Bunlardan birçoğu 11’de oynamayan futbolculardı. Yaptığımız toplantılar sonucu genel kaptanın belirlediği teknik direktörü getirdik ve getirmiş olduğumuz teknik direktörün istediği Erkan Taşkıran, Sinan Akaydın, Ali Kuçik, Ahmet Şahbaz, Haşim Arda Sarman, Özgür Sert, Fatih Demirlek, Recep Yılmaz ve Hakkı Tığlı’yı kadromuza kattık. Yönetim olarak üzerimize düşenin tamamını yaptığımıza inanıyorum. Yapmış olduğumuz transferlerden beklediğimiz başarıyı elde edemedik. Bunda yönetim olarak bizim de hatamız olduğunu düşünüyorum. Kötü sonuçların ardından 10 hafta sonra teknik direktörü yönetim kararı ile göndermek zorunda kaldık. Kalan maçlarda da şu an mevcut teknik direktör ile devam ettik. İnşallah bundan sonraki hedefimiz, tekrar 2. Lige şanlı Turgutluspor’umuzu çıkartmak olacak" dedi.

"Yönetim olarak maddi manevi fedakarlıklar yaptık" diyen Asbaşkan Daşkan, "Bu fedakarlıklar görünmezlikten gelmeyecek fedakarlıklar değil. Başta Belediye Başkanımız Çetin Akın’a, Kulüp Başkanımız Ahmet Daşkan olmak üzere yönetim olarak inşallah bu ölü toprağı üzerimizden atacağımıza inancım tamdır. Turgutluspor gönüllüleri ve sevenlerine saygılarımla..." diye konuştu.

İHA