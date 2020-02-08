İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde lider Kocaelispor'u 2-0 yenerek moral bulan zirve takipçisi Turgutluspor yarın deplasmanda Ağrı 1970'le karşılaşacak. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda oynanacak randevu saat 13.00'te başlayacak. Grupta 3. sırada yer alan Fetyiyespor, aynı saatte son sıradaki Payasspor'a konuk olacak. 3. Grup'ta idman boykotu ile sarsılan Play-Off hedefindeki Muğlaspor, deplasmanda 13.30'da Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 1. Grup'ta 13.30'da başlayacak iki müsabakada Manisaspor-Silivrispor ve Kızılcabölükspor-52 Orduspor kozlarını paylaşacak.



