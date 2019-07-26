Turgutluspor, Abdülkadir Akyıldız ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, geçen sezon 2'nci Lig'de mücadele eden Sancaktepe Futbol Kulübü'nden 26 yaşındaki forvet Abdülkadir Akyıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Turgutluspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Akyıldız, kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir sezon geçirmek istediği kaydetti.

Sakaryaspor'da profesyonel olan golcü oyuncu; Pendikspor, İnegölspor, Altay, Şanlıurfaspor, Erokspor ve Kahramanmaraşspor'da da oynadı. Kartepe kampında yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, dün de Yeni Orduspor'dan orta saha oyuncusu Mithat Yaşar, Fethiyespor'dan forvet Onur Garip ve Bandırmaspor'dan orta saha oyuncusu Samet Günhan ile sözleşme imzaladı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)