Turgutluspor 2-1 Karabükspor

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk 5 maçını kazanan Turgutluspor’un galibiyet serisi geçen hafta Serik Belediyespor mağlubiyetiyle sona ermişti. Kırmızı-Siyahlılar telafiyi sonuncu Karabükspor önünde yaptı, zorlansa da mücadeleden galip ayrılmayı başardı: 2-1. Ege ekibi bu skorla 2. haftadan beri sürdürdüğü liderliği de korumuş oldu. Geride kalan 7 haftada 6. galibiyetini alan Ege ekibi, 18 puanla takipçisi Eyüpspor’un 2 puan önünde zirvede yer aldı. Karabükspor ise 7. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı, son sırada kaldı.

Çizgiden çıkardı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Turgutluspor 15. dakikada golü buldu. Sağ kanattan sıfıra inen Samet ortaladı, ön direkte kafayı vuran Haşim topu ağlara gönderdi: 1-0. 18’de sağ kanattan ceza alanına giren Muhammet, yerden pasını çıkardı, Samet’in vuruşunda Karabük savunmasında Cihan müdahalesiyle topu çizgiden çıkardı. 56’da Karabükspor skora dengeyi getirdi. Kaleci Fatih’in yerden pasında Turgutluspor oyuncularından önce topu kapan Toykan’ın, yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top doksana gitti: 1-1. 63’te Turgutluspor’da Samet’in pasında sağ çaprazda ceza alanına giren Mutlu’nun güzel vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. Maçı ev sahibi kazandı.



