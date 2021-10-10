Turgutlu Belediyesince Urganlı Mahallesi Futbol Sahası’nda 14 boyda gerçekleştirilen organizasyona, güreşseverler yoğun ilgi gösterdi. Son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz’ün yanı sıra İsmail Balaban, İsmail Koç, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin İyican, Menderes Saltık, Yıldıray Akın’ın da mücadele ettiği başpehlivanlık güreşleri, çekişmeli geçti.

Finalde Yıldıray Akın’ı yenerek birinci olan İsmail Koç, kupa ve madalyasını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’dan aldı.

kizler finalde karşılaştı

Öte yandan yağlı güreşlerde tozkoparan kategorisinde mücadele eden Sındırgı Belediyesinin güreş takımı sporcuları, Emir ve Ali Öztürk adlı ikiz kardeşler, kendi kategorilerindeki tüm rakiplerini yenerek finalde karşılaştı. İkizlerin final mücadelesi oldukça çekişmeli geçerken, kazanan Emir Öztürk oldu.

Organizasyonu Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Süreyya Doğan, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer de takip etti.

AA