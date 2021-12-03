TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da Ahmet Daşkan'ın başkanlığa seçildiği olağanüstü genel kurul sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kulübü ziyaret etti. Akın, Turgutluspor yönetimi, kırmızı-siyahlı takım ve yerel basın, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri’nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutluspor'u daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız. Taraftarıyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcularıyla, yerel basınıyla biz çok büyük bir aileyiz" dedi.

Başkan Akın, ayrıca tesislerin etrafında geçmiş yönetim tarafından yaptırılan tel örgüleri de söktürerek takımın en büyük destekçisi taraftarın kulüple koparılan bağlarını yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Nazik ziyaretinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a teşekkür eden Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ise, "Başkanım, saygıdeğer büyüğüm Çetin Akın'a, başkan yardımcımız Fırat Honaz’a nazik ziyaretinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Başkanımızın ziyareti bizlere hem moral hem de güç verdi. Başkanımızın da dediği gibi Turgutluspor’u daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız. Tek vücut olup bu şanlı kulübü laik olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

YENİ YÖNETİMDEN TARAFTARA BİLET JESTİ

Turgutluspor'da çarşamba günü yapılan kongrede açık ara farkla başkanlığa seçilen Ahmet Daşkan ve yönetimi ilk maçta taraftara jest yaptı. 6 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'da Sakaryaspor ile iç sahada oynayacak maç öncesinde tüm biletler yeni yönetim kurulu tarafından satın alındı. Biletler maç günü stadyum girişinde taraftara ve tüm Turgutlululara ücretsiz dağıtılacak. Tüm taraftarlar liderle oynanacak zorlu maçta şehrin takımını desteklemek için tribüne davet edildi.

DHA