Turgay Altay: Manisa Futbol Kulübü olarak seri yakalamamız lazım

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, Ege derbisinde önemli rakiplerinden Altaş Denizlispor 'u deplasmanda 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Toplam 7'nci galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar 25 puana yükselerek düşme hattından iyice uzaklaştı. Teknik Direktör Turgay Altay, geçen hafta evlerinde 2-1 kaybettikleri İstanbulspor maçını telafi ettiklerini belirterek, "Çok önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçtik" dedi.

Seri yakalamaları gerektiğini ifade eden Altay, "Geçen hafta iyi bir oyun ortaya koymamıza rağmen 3 puanla ayrılamamıştık. Bu anlamda Denizlispor maçı bizim için çok önemliydi. Ligde yönümüzü belirleyecek bir maçtı. Zor bir deplasmandan çok önemli bir galibiyetle döndük. Manisa Futbol Kulübü olarak seri yakalamamız lazım. Üst sıraları hak eden bir oyun sergiliyoruz. Umarım bu galibiyet yeni bir serinin başlangıcı olur. Her puanın değerli olduğu bir ligde biz de değerli bir 3 puan aldık" diye konuştu.