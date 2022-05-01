Turgay Altay: Çok anlamsız bir mağlubiyet yaşadık

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Bursaspor karşısında 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, play-off için şanslarını tamamen tükettiklerini belirtti.

“Play-off konusunda matematiksel de şansımız kalmadı”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, “Bizim için gerçekten çok değerli bir maçtı. Alacağımız 3 puan, 3 puandan daha da ötesi olacaktı. Çok çok iyi başladık. Hatta ilk 15 dakikada 3-0 olabilecek, ilk yarıyı da 5-0 kazanabileceğimiz bir maçı ilk yarı 1-1 beraberlikle bitirdik. Son vuruşlarda etkisiz bir görüntü sergiledik ve penaltı kaçırdık. İkinci yarıda da hemen daha 25. 30. saniyede basit bir defansif hatayla yediğimiz golle oyundan bir parça koptuk. Neticesinde 3. gol de defansif bir hatadan dolayı penaltı ve 10 kişi kalmanın getirdiği durumla maçı çok rahat kazanabileceğimiz, oyunu domine edebileceğimiz bir maçı kaybetmenin üzüntüsünün yaşıyorum. Anlamlandıramıyorum çünkü bu kadar maça iyi başlayıp oyunu domine eden, iyi oynayan bir takımın bir anda işlerin tersine dönmesi kendi açımdan da sorgulanması gereken bir durum. Bugün üzgün olmakla beraber 3 puanın da ötesinde olan bir maçı kaybederek gerçekten çok anlamsız bir mağlubiyet yaşadık” dedi.

''Çok değerli bir maçtı''

Play-off şanslarının kalmadığını belirten Altay, “Bu maç play-off için çok değerli bir maçtı. Eyüpspor’un da mağlup olmasıyla bizim galip gelmemiz Eyüpspor’un da Tuzlaspor deplasmanına gidecek olması, sonuçta küçük de olsa bir şansımız vardı. Artık hiçbir şansımız kalmadı. Artık sezonu bitirerek önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. İşin de ciddiyetinin farkındayım. Bu sene elimize geçen bir çok fırsatı play-off fırsatına tutunamadık. Bu sürecin hem idari hem saha tarafı hem de oyuncu tarafı var. Önümüzdeki sene için gereken neyse, oyuncu yapılanması aynı zamanda oyunun gerekliliği anlamında ne gerekiyorsa yapılacak. Buradaki temel problemimiz iç sahada da deplasmanda da oyunu bir türlü sonlandıramıyoruz. Oyunu domine eden bir takımız. Ama sonlandıramıyoruz. Play-off konusunda gerçekçi olalım. Matematiksel de şansımız kalmadı” diye konuştu.