Turgay Altay: Çok anlamsız bir mağlubiyet aldık

Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde ağırladığı İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, çok anlamsız bir mağlubiyet aldıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Gerçekten maçı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama sonuçta futbol hatalar oyunu ve maçın içindeki en küçük hatanızı rakipler değerlendirdiği anda siz 1 tane yediğiniz zaman 2 tane atmak zorunda kalıyorsunuz. Maça, oyunu domine ederek, rakip üstünde özellikle 3. bölgede agresif ve tutkulu başladık. Bu anlarda pozisyon ürettik. 5-6 tane net pozisyonumuz var ve bunları değerlendirmek zorundasınız. Fakat değerlendiremeyince de rakibin oyun içerisinde hem etkisi artmış oluyor hem de siz bir yandan oyuna onları ortak etmiş oluyorsunuz. Bence bu safhada yapmamız gereken şey kendi oyunumuzun üstüne ısrarla devam etmektir. Çünkü ısrarla aynı oyunu oynadığımız zaman her rakibe karşı onlarca pozisyon bulabiliyorsunuz ve sonuçta bir şekilde o top size geliyor.''

''Son 6 maçta özellikle lige tutunmamızı sağlayan en temel şey rakibe pozisyon vermemekti. 6 maçta 3 gol yedik ve 12 puan topladık. 2 puan ortalaması bizim için değerli. Bugün görüyoruz ki rakip 3 defa gelip, 2 tanesini cezalandırdı ve çok anlamsız bir mağlubiyet aldık. İç sahada maç kazanmanın da bir bedeli var. Enerji, istek anlamında maçlarda oyunu domine ediyoruz fakat son alandaki efektif bitiricilik konusundaki sıkıntı, oyundan bölüm bölüm kopmamıza neden oluyor. Bunu da önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz ve ben oyuncu grubumdan memnunum. Futbol en basit hataları cezalandıran bir oyun.''

''Bugün bu maçı kaybetmememizin temel sebebi bitiricilik konusundaki eksikliğimiz ve maalesef top kaybından sonraki pozisyon hatasından kaynaklanan durumlar oldu. İkinci golde de öncesinde bir faul vardı. Sonuçta faul da olmuş olsa iyi pozisyon almış olmamız gerekiyordu. Geçmişi unutarak, bu maçtan dersler çıkartarak kendi oyun ve kültürümüzü her rakibe, her sahada, her şekilde ısrarla sürdürmeliyiz ki ben doğruları yan yana koyan takımların, insanların, grupların bir şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. Grubuma da inanıyorum ve bu yolda devam edeceğim''

İHA