Turgay Altay: 3 puanı alamadığımız için üzülüyorum

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Buraya gelmeden önce yaklaşık 9 haftadır kazanamamanın sonunda geçen hafta 3 puanla gerçekten gol yemeden maç bitirdik. Bu takımın öz güven kaybının bitmesi anlamına geliyordu. Bu moral motivasyonla da bugünkü maça geldik. Oyuncularında hafta içi performanslarından gayet memnundum.

Rakibimizde herkes gibi ihtiyacı olan puanı almak için değerli olan bir dönemden geçiyor. Kolay değil. Ama bizim tarafımızdan bakacak olursak şu an alt sıralarda olmakla birlikte asıl hedefimiz play-off çatısının altında yaklaşık 5-6 puanlık bir fark var maç kaybetmeden çünkü şu beraberinde getiriyor maç kaybetmek kazanmak alışkanlık getiriyor. Bizim ihtiyacımız olan gol yememek ama sevindirici ama 3 puanı alamadığımız için üzülüyorum. Bunu aldığımız anda play-off'a yakınlaşır takımın özgüveninin gelmesi ile beraberinde oyunu bir parça forse etmesini bekliyorum. Aslında bu açıdan bakıldığında rakibimiz değil ihtiyacımız önümüzdeki maçları gol yemeden maksimum ligde 4maçlık serimiz var. Burada alabildiğimiz maksimum puanları toplayıp play-off çatısı altına yerleşmek ve 2. yarıdan itibaren hedefimiz olan yere doğru yol almak istiyoruz" dedi.