Turgay Altay: 2-0 gibi net bir skorla galip geldik

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, oyuncu, teknik kadro ve taraftarlara teşekkür ederek, "Maçın başından sonuna kadar müthiş bir mücadeleyle oyunu istedik ve kazanmasını bildik. Taraftarlarımıza da bu sıcak havada bizi maçın başından sonuna kadar destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk yolunda iki takımın maçı gibiydi. Oyun olarak maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oynanması gerektiği gibi oynadık ve maçı kazandık. Oyuncularıma geçen hafta da söylemiştim. Bu maç bizim için başlangıç maçı olacak. Sezon başından beri söylüyorum. Bu takımın kadro kalitesi bulunduğu yerle örtüşmüyordu. Bizim amacımız da bulunduğumuz yere adım adım devam etmek, bir seri yakalamak. Umarım bu başlangıç serisi olur. Sezonun kalan maçlarında öncellikle play-offa girmek sonrasında da orada yapılması gerekeni yapmak istiyoruz. Sonuna kadar savaşacağız" şeklinde konuştu.

"2-0 gibi net bir skorla galip geldik"

Bu müsabaka ile lige yeniden başladıklarını söyleyen Altay, "Bence ligin en dominant ve iyi oynayan takımlarından bir tanesiyiz. Kaybettiğimiz maçlar çok rahat kazanabileceğimiz maçlardı. Bugünkü maçın ilk yarısında biz oynamak için sahaya çıktı, rakip de durdurmak için sahadaydı. Bunu da kısmen yapabildiler. Böyle maçlarda bulduğunuz pozisyonları gole çevirmek zorundasınız. Bunu da başardık. Sonrasında da ben Samsunspor’un pozisyonun olduğunu düşünmüyorum. Mükemmel bir savunma anlayışıyla oynadık. Kazanacak oyunu oynadık. Belki eski oyunlarımızla kıyasladığımızda bir parça oyun kalitemizin dışındaydık ama rakibimiz de sert bir takım, bireysel oyuncu kalitesi yüksek bir takımdı. Bizim bağlantı noktasındaki oyuncularımızı çok iyi kapatmışlardı. O yüzden pozisyon bulmakta güçlük çekiyorduk. Böyle maçlarda zaten o anı yakaladığınızda atmak zorundasınızdır. Sonrasında da hemen hemen çok net bir pozisyon vermedik. 2-0 net bir skorla galip geldik" açıklamasını yaptı.

İHA