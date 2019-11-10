Turan İnce: Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Giresunspor, Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, ilk yarıda daha etkili oynadıklarını dile getirdi.

İlk yarıda önemli fırsatlar bulduklarını aktaran İnce, "İlk yarı istediğimiz düzeyde iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan, 3-4 pozisyona da giren bir takımdık. Takımımız genç ve bu durumun hem avantajları hem de dezavantajları oluyor. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliydik ama olmadı. Giresunspor’u tebrik ederiz." değerlendirmesinde bulundu.