Turan İnce: İlk devre, bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor’a 3-2 yenilen Osmanlıspor’un yardımcı antrenörü Turan İnce, "İlk devre, bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık." dedi.

24 Kasım 2019, Pazar 19:59
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Turan İnce: İlk devre, bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor’a 3-2 yenilen Osmanlıspor’un yardımcı antrenörü Turan İnce, "İlk devre, bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık." dedi. İnce, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Soyunma odasına 3-0 geride girdiklerini hatırlatan İnce, "İlk devre, bu sezonki en kötü oyunumuzu oynadık. O yüzden üzüldük. Oyuncularımız da ilk devre çok kötü oynadıklarının farkındalar. İkinci devre oyuna iyi başladık. Goller de bulduk, berabere de bitebilirdi. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız, ona göre önlemlerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Son 6 haftada 5 mağlubiyet alan Osmanlıspor’un yardımcı antrenörü İnce, "Osmanlıspor düşme tehlikesi yaşar mı?" sorusuna, "Hayır, yaşamaz. İlerleyen haftalarda bu puanları telafi edeceğiz." yanıtını verdi.

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