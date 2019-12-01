Turan İnce: Her iki takımın da mücadelesi iyiydi

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Osmanlıspor, Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, maça iyi başladıklarını belirtti.

Her iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve ortaya iyi futbol koyduklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Gol pozisyonunda yan hakem bayrağını kaldırdı, orta hakem işaret ederek ’bir şey yok’ dedi. Ondan sonra yan hakemin bayrağı indirip orta sahaya koşması ortalığı biraz karıştırdı. Erzurumspor’un bu tip şeylere ihtiyacı yok. Erzurumspor iyi oyunculardan kurulu takım, seyircisi de var. Hakemlerimizin özellikle biraz daha Osmanlıspor’a karşı dikkatli düdük çalmalarını söylüyorum. Bize çok kolay düdük çalıyorlar. O yüzden hakemlere karşı biraz daha muzdaribim. Pozisyonun ofsayt olmadığını arkadaşlar söyledi. Her iki takımın da mücadelesi iyiydi. Buna söyleyecek bir lafım yok, kimsenin yok."