Turan İnce: Galip gelen takım her zaman iyidir

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Eskişehirspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, aldığı galibiyetten dolayı Eskişehirspor’u tebrik etti.

İki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini aktaran Turan, "Bugünkü müsabakadan dolayı iki takımı tebrik etmek lazım. Bugün 90 dakika her iki takım da kazanmak için elinden geleni gösterdi. Seyirci de çok keyif aldı." diye konuştu.

Turan, Eskişehirspor taraftarının farklı bir güç olduğunu kaydederek, "Buradan önce Eskişehirspor’u ve özellikle taraftarı tebrik ediyorum. Çünkü bu seyircinin baskısında buraya gelen hiçbir deplasman takımının maç alma şansı yok. Bundan dolayı da Eskişehispor takımı çok avantajlı. Bunu da iyi değerlendiriyorlar. Dediğim gibi galip gelen takım her zaman iyidir. Biz de önümüzdeki hafta oynayacağımız Giresunspor maçı için hazırlanacağız. Bu maçta yaptığımız hataları yapmamak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.