Turan İnce: Galip geldiğimiz için sevinçliyiz

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Osmanlıspor’da Teknik Sorumlu Turan İnce, “Hafta içi idmanlarda futbolcularımızın gayreti maçı alacağımızın işaretiydi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, “Bugün Akhisar maçından 3 puan ile ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz. Galibiyetten dolayı sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maç öncesinde bu maçı alacağımızı söylemiştik. Hafta içi idmanlarda futbolcularımızın gayreti maçı alacağımızın işaretiydi. Akhisarspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.