MENÜ

TUR2021'de Turkuaz mayo Gallego'nun

Son 3 etaptır Cavendish zaferiyle tamamlanan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman liderliği tırmanış etabıyla değişti. Kemer-Elmalı bölümünü Fransa’nın Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego kazandı, turkuaz mayoyu sırtına giydi.

16 Nisan 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
- A +
TUR2021'de Turkuaz mayo Gallego'nun

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 160.3 kilometrelik 5. etabı Kemer-Elmalı’yı (Göğübeli) Fransa’nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci bitirdi. Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak, tırmanış etabını Gallego 4 saat 25 dakika 25 saniyede tamamladı. 5. etapta ikinci Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine üçüncü ise İtalya’nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu. Turun 5. etabını birinci bitiren Jose Manuel Diaz Gallego, 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğine de yükseldi. Böylece Gallego, üst üste 3 etap kazanan Mark Cavendish’ten Turkuaz mayoyu aldı.

TUR2021 Programı

TARİH SAAT ETAP KM Kazanan

1.Etap - Konya (Telafi) 72.4 Kleijin

2.Etap - Konya-Konya 144.9 Cavendish

3.Etap - Beyşehir-Alanya 212.6 Cavendish

4.Etap - Alanya-Kemer 184.4 Cavendish

5.Etap - Kemer-Elmalı 160.3 Gallego

Bugün 11.30 Fethiye-Marmaris 129.1

Yarın 10.10 Marmaris-Turgutreis 180

Pazar 10.45 Bodrum-Kuşadası 160.3

NOT: Nevşehir-Kapadokya etabı kar nedeniyle iptal edildi.

Genel Klasman (Turkuaz Mayo)

1. J.Gallego (DELKO) 18.38.27

2. J.Vine (ALF) 18.38.31

3. E.Sepulveda (AGS) 18.38.33

4. O.Garcia (CRS) 18.38.52

5. M.Kudus (APT) 18.38.55


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...