56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 160.3 kilometrelik 5. etabı Kemer-Elmalı’yı (Göğübeli) Fransa’nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci bitirdi. Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak, tırmanış etabını Gallego 4 saat 25 dakika 25 saniyede tamamladı. 5. etapta ikinci Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine üçüncü ise İtalya’nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu. Turun 5. etabını birinci bitiren Jose Manuel Diaz Gallego, 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğine de yükseldi. Böylece Gallego, üst üste 3 etap kazanan Mark Cavendish’ten Turkuaz mayoyu aldı.

TUR2021 Programı

TARİH SAAT ETAP KM Kazanan

1.Etap - Konya (Telafi) 72.4 Kleijin

2.Etap - Konya-Konya 144.9 Cavendish

3.Etap - Beyşehir-Alanya 212.6 Cavendish

4.Etap - Alanya-Kemer 184.4 Cavendish

5.Etap - Kemer-Elmalı 160.3 Gallego

Bugün 11.30 Fethiye-Marmaris 129.1

Yarın 10.10 Marmaris-Turgutreis 180

Pazar 10.45 Bodrum-Kuşadası 160.3

NOT: Nevşehir-Kapadokya etabı kar nedeniyle iptal edildi.

Genel Klasman (Turkuaz Mayo)

1. J.Gallego (DELKO) 18.38.27

2. J.Vine (ALF) 18.38.31

3. E.Sepulveda (AGS) 18.38.33

4. O.Garcia (CRS) 18.38.52

5. M.Kudus (APT) 18.38.55



