56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı olan Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan 212.6 kilometrelik organizasyona 169 sporcu katıldı. Konya-Konya etabında kaza geçiren Delko takımından Clement Berthet yarışa girmedi. Turnuvanın ikinci etabı Konya-Konya'da ipi göğüslemeyi başaran Mark Cavendish, Beyşehir-Alanya etabında da 5 saat 10 dakika 43 saniyelik derecesiyle zafere uzanmasını bildi. Genel klasmanda 10 saat 3 dakika 14 saniyeyle Mark Cavendish liderliğini sürdürdü. Bu arada müthiş yarışta Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Polonyalı Stanislaw Aniolkowski üçüncü sırada yer aldı.

4 mevsimi yaşadılar

Kapadokya'da başlaması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen ilk etaptan sonra sporcuları üçüncü etap sonunda Alanya'da oldukça sıcak bir hava karşıladı. Konya'da da soğuk havada mücadele eden sporcular, buradan karlı dağlara tırmandı. Karlı manzarayı gören sporcular birkaç saat sonra 20 derecelik sıcaklıktaki Alanya'ya indi.