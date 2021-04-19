56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021) 8 etap ve toplam toplam 1244 kilometre kat edilen mesafe sonunda tamamlandı. Genel klasmanda zafer Fransız takımı Delko'nun İspanyol bisikletçisi Jose Manuel Diaz'ın oldu Tırmanış etabı olan; 'Kemer-Elmalı' bölümünü kazanarak turkuaz mayoyu giyen ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan 26 yaşındaki pedal kalan 3 etapta da bunu korumayı başardı. Diaz böylece toplam 1244 kilometreyi 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle geçerek genel klasmanda ilk sırada yer aldı ve TUR2021'in şampiyonu oldu.

'El birliğiyle yukarıya taşıyacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada, "56 yıldan beri devam eden ve Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon her yıl inanıyorum ki yukarılara tırmanacaktır. Ülkemizde pek çok güzelliğin tüm dünya tarafından tanınması için önemli bir vesile. Hamdolsun ki organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz. El birliğiyle bunu daha yukarı taşıyacağız" dedi.

Efsaneden müthiş son!

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu efsane isim Mark Cavendish'e yaradı!.. Uzun süren hastalığı ve sakatlıkları sonrası yaklaşık 3 yılın ardından ilk etap zaferini TUR2021'de elde etti. 35 yaşındaki müthiş sprinter kapanışı da adına yakışır yaptı. 160.3 kilometrelik son etabı 3.24.38’lik dereceyle kazanan Cavendish böylece TUR2021'de 8 etabın 4'ünü kazanmış oldu.



