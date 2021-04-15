TUR2021 Alanya-Kemer etabı kazananı Cavendish

Uzun süren hastalık ve sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren İngiliz sporcunun bu galibiyeti dünya basınında 'O geri döndü' mesajı olarak adlandırılmıştı. 35 yaşındaki tecrübe bunun tesadüf olmadığını da gösterdi. Yarışın 4. etabı dün, Alanya-Kemer arasında yapıldı. Ve 184.4 kilometrelik yarışı, yine İngiliz sprinter '04.09.38'lik derecesiyle kazandı. Bu sonuçla Cavendish üst üste 3 etapta da birincilik kürsüsüne çıktı, genel klasmandaki liderliğini korudu. Yarışta 2.'liği Belçikalı Casper Philipsen, 3.'lüğü ise Polonyalı Stanislaw Aniolkoweski elde etti.

Son 200m'de kaza

Yarışın son 200 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada 3 sporcu yaralandı. Yaralı sporcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.



