Tüp bebek (IVF) yapmaya karar vermek hem heyecan verici hem de stresli bir süreçtir. Bu süreci daha az stres yaşayarak geçirmek için tüp bebek tedavisi hakkında bilgi sahibi ve hazırlıklı olmak çok önemlidir.

Adım adım tüp bebek tedavisi süreci

Tüp bebek tedavisi zaman ve sabır isteyen, birden fazla doktor ziyareti gerektiren ve çaba gösterilmesi gereken bir süreçtir.

10-12 gün boyunca, yumurtalıkları birden fazla yumurta üretmeye teşvik etmek için doğurganlık ilaçları (hormon tedavisi) alacaksınız. Bu süre zarfında neredeyse her gün kan tahlili ve ultrason muayenesi için doktorun ofisine gitmeniz gerekebilir. Stimülasyon aşaması tamamlandıktan sonra, yumurtalar (genel anestezi altında) yumurtalıklarınızdan alınır ve bir laboratuvarda partnerinizin spermiyle birleştirilir. Yumurta alımından üç ila beş gün sonra, bir veya daha fazla embriyo rahminize geri yerleştirilir (duruma göre daha sonra IVF tedavisi için dondurulabilir). İki hafta sonra, IVF'nin işe yarayıp yaramadığını belirlemek için gebelik testi yapılır.

Tüp bebek öncesinde genel sağlık taramaları yapılır

Sağlıklı bir kiloya ulaşmak, alkol alımını sınırlamak ve tütün ve diğer madde kullanımını bırakmak IVF başarı oranlarını büyük ölçüde artırabilir. Ayrıca hamile kalmaya çalışmadan önce yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi tıbbi durumlar kontrol altına almaya çalışılır.

Yan etkiler yaşanabilir

Unutmayın, hormonlarla dolu olacaksın, bu yüzden IVF döngüsü sırasında daha duygusal olacaksınız. Pelvik bölgede basınç, kramp veya şişkinlik, göğüs hassasiyeti ve doğurganlık enjeksiyonlarından kaynaklanan rahatsızlık gibi küçük fiziksel yan etkiler de meydana gelebilir. Bazı durumlarda IVF, doğurganlık ilaçları kadının çok fazla yumurta üretmesine neden olduğunda ortaya çıkan yumurtalık hiperstimülasyon sendromuna (OHSS) neden olabilir. Semptomlar kilo alımı, karında şiddetli ağrı veya şişlik, baş dönmesi, nefes darlığı, mide bulantısı ve kusmayı içerebilir. OHSS normalde kendi kendine çözülür; ancak, bu belirtilerle karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Düşük riski azaltılabilir

Tüp bebek sırasında birden fazla embriyonun implante edilmesi, çoğul gebe kalma ihtimalini artırır, bu da erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskinin artmasına neden olabilir. Bu riski azaltmak için embriyolar üzerinde genetik tarama yapılması ve ardından sadece bir tanesinin rahme aktarılması tercih edilir. Doğal yollarla doğan bebeklerde tüp bebeklerden çok daha yüksek doğum kusuru riski bulunmaktadır.

Tüp bebek ile hamile kalma oranı artıyor

Gelişen teknoloji sayesinde IVF tedavisinde başarı oranı her geçen yükseliyor. Bazı çiftler ilk seferinde hamile kalabilirken, bazı çiftler bir veya iki kez tekrarlamak zorunda kalabilir. Bazı çiftler için ise birden fazla denemeden sonra bile başarılı olunamayabilir. IVF'nin başarısı büyük ölçüde yaşa bağlı olduğu için doğal yollarla gebelik elde edilemediği durumlarda tedavi için geç kalınmamalıdır.